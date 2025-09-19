Verso Inter – Sassuolo, Lautaro in dubbio

Si avvicina Inter – Sassuolo. A pochi giorni dal match di domenica, Chivu lavora sulla formazione, con alcune sorprese. Come riporta Sky Sports, in difesa dovrebbe tornare Acerbi, mentre per l’attacco Pio Esposito potrebbe partire titolare, considerando i problemi fisici di Lautaro.
Inter – Sassuolo, sondaggio tra Sucic e Frattesi
Turnover anche per il centrocampo. Chivu sta scegliendo chi far partire come titolare tra i due giocatori, al fianco di Chalhanoglu.
Nel frattempo continuano gli allenamenti in visto della partita, l’Inter continua a prepararsi per cercare un riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus nel Derby d’Italia.