Verso Inter – Sassuolo, Lautaro in dubbio

L'inter potrebbe puntare su Esposito al posto dell'argentino

Di
Vittorio Lippolis
-
76
inter calcio
LAUTARO MARTINEZ RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Si avvicina Inter – Sassuolo. A pochi giorni dal match di domenica, Chivu lavora sulla formazione, con alcune sorprese. Come riporta Sky Sports, in difesa dovrebbe tornare Acerbi, mentre per l’attacco Pio Esposito potrebbe partire titolare, considerando i problemi fisici di Lautaro.

Inter – Sassuolo, sondaggio tra Sucic e Frattesi

Turnover anche per il centrocampo. Chivu sta scegliendo chi far partire come titolare tra i due giocatori, al fianco di Chalhanoglu.

Nel frattempo continuano gli allenamenti in visto della partita, l’Inter continua a prepararsi per cercare un riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus nel Derby d’Italia.

 

