Verso Juventus – Atalanta, Motta ritrova Kalulu l Koopmeiners in dubbio

La Juventus si prepara in vista della sfida contro l’Atalanta. Per la 28esima giornata di campionato, Motta potrebbe schierare Kalulu fin dal primo minuto.

Juventus – Atalanta, Kalulu verso la titolarità

Come riportato da SportMediaset, il difensore bianconero scenderà in campo dopo aver pienamente recuperato dall’infortunio. Insieme a Kalulu, dovrebbe essere Gatti a completare la difesa, mentre per Kelly si prevede la panchina. Anche Koopmeiners dovrebbe partire come riserva.

Sarebbero queste quindi le prime scelte di Motta in vista del match. La Juve è a caccia dei tre punti per continuare la sesta vittoria di fila.