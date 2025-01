Verso Juventus – Benfica: Vlahovic e Douglas dal 1′. Assente Cambiaso

La Juventus giocherà l’ultima partita della fase a girone unico contro il Benfica già certa dei play-off ma senza la possibilità di arrivare nelle prime otto. Come annunciato da Thiago Motta in conferenza stampa non sarà della partita Andrea Cambiaso per un fastidio alla caviglia, al suo posto ci sarà McKennie nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Douglas Luiz insieme a uno tra Locatelli e Thuram, favorito il francese in questo momento. In attacco le scelte sembrano abbastanza chiare: Conceiçao e Mbangula sulle fasce e Koopmeiners dietro a Vlahovic.

Le probabili di Juventus-Benfica

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Bruno Lage