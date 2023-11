La Juventus si sta preparando in vista del derby d’Italia di domenica sera. I bianconeri oggi si sono allenati con la Next Gen e secondo quanto riporta TMW, con i vari rientri a Torino dei nazionali si è fatto il punto della situazione sugli infortunati. Buone notizie per Miretti, le cattive invece arrivano da Locatelli e Danilo.

Juventus, Miretti in gruppo. Danilo e Locatelli a parte

Miretti porta buone notizie, il calciatore già nella giornata di ieri si è allenato in gruppo ed è quindi pienamente recuperato per la sfida contro l’Inter. Le cattive, come anticipato, arrivano da Locatelli e Danilo che anche oggi hanno lavorato a parte. Del resto Weah sarà out fino a dicembre, mentre Alex Sandro è tornato anche lui in gruppo da ieri e McKennie oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Adesso si attendono solo i rientri degli ultimi nazionali così che Massimiliano Allegri potrà lavorare con il gruppo al completo per preparare il big match di domenica sera.