Juventus-Inter sarà il match più atteso della prossima giornata di Serie A. I nerazzurri ci arrivano al comando con un vantaggio di due punti sulla squadra di Allegri, i bianconeri invece ci arrivano con la forza delle cinque vittorie consecutive e con la possibilità di scavalcare l’Inter in caso di vittoria.

Verso Juventus-Inter, tutte le curiosità sul derby d’Italia

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra squadra.

I bianconeri, hanno vinto cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro i nerazzurri: le due sfide più recenti addirittura senza subire gol; era il 1977 l’ultima volta che hanno registrato tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata in campionato.

L’Inter non ha vinto contro la Juventus in trasferta per ben 15 volte nelle ultime 17 partite giocate in campionato dove in nove di queste non ha nemmeno trovato il gol.

Inter e Juventus sono le due squadre che in questo campionato hanno segnato più gol con i propri difensori: cinque a testa.

Solo il Nizza (quattro) nei maggiori cinque campionati europei ha subito meno gol di Inter (sei) e Juventus (sette).

Questa sarà la prima volta nella storia del massimo campionato italiano che Inter e Juventus si affronteranno con almeno 29 punti a testa prima della 14′ giornata.