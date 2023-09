Verso Juventus-Lazio, c’è Chiesa accanto a Vlahovic? | Le ultime

Nonostante i rumors di mercato legati a Pogba e Bonucci in casa Juventus si continua a pensare al match di sabato contro la Lazio.

Juventus-Lazio, torna Chiesa?

Buone notizie per Allegri che nonostante la perdita del francese conta di recuperare a pieno ritmo Federico Chiesa, che ha lasciato anticipatamente la Nazionale Italiana. Il tecnico della Juventus è pronto a dare le due maglie titolari in attacco a Chiesa e Vlahovic anche se Milik e Kean scalpitano per un posto da titolare. Tutto confermato in mediana dove il terzetto sarà composto da Miretti, Locatelli e Rabiot.