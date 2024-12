Questa mattina i bianconeri hanno svolto l’allenamento in visto del prossimo impegno di campionato in cui la Juve affronterà il Venezia. Per la partita Motta potrà contare su Nico Gonzalez che torna a disposizione dopo l’infortunio.

Juve, Cambiaso ancora indisponibile

In questo modo la Juve ritrova il classe ’98 dopo ben due mesi di stop. L’argentino infatti, sarà convocato contro il Venezia, però con molto probabilità non sarà schierato titolare, ma Motta potrebbe farlo subentrare nel corso del match.

Niente da fare invece per Cambiaso. Come annunciato dal tecnico bianconero in conferenza stampa, il difensore non sarà convocato per la prossima partita in quanto non è ancora in una forma sufficiente per un suo rientro in campo, ma probabilmente sarà presente per la prossima giornata di Champions League in cui la Juve affronterà il Club Brugge.