Verso Lazio-Juventus, statistiche e precedenti del match

La sfida tra Lazio e Juventus è uno dei big match della 30a giornata di Serie A e mette di fronte due squadre che stanno attraversando un periodo non positivo. La Lazio, reduce dall’avvicendamento in panchina tra Sarri e Tudor, si gioca gran parte delle sue speranze europee in questa sfida casalinga, mentre le Juventus ha bisogno di vincere per passare oltre un momento di crisi come non se ne erano mai visti sotto la gestione Allegri, con 7 punti in 8 partite.

Statistiche e precedenti di Lazio Juventus

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 86 successi bianconeri, a fronte di 35 vittorie biancocelesti e 38 pareggi, mostrano un netto squilibrio tra le due compagini. Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata dello scorso 16 settembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2018/19.