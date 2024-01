Verso Lazio-Napoli, Mazzarri sfida Sarri in piena emergenza

Lazio e Napoli sono reduci dalla Supercoppa dove entrambe hanno perso con l’Inter anche se in modo diverso. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Immobile e Zaccagni per squalifica e di Patric per infortunio. Al posto del centrale di difesa giocherà Gila, che sta avendo una crescita esponenziale, al fianco di Romagnoli. A centrocampo l’unico nodo da sciogliere sarà Vecino-Luis Alberto con Guendouzi e Rovella a completare il reparto. In attacco spazio a Isaksen insieme a Castellanos e Felipe Anderson. Emergenza totale per Mazzarri, invece, che non potrà contare su Kvaratskhelia e Simeone che sono squalificati, oltre ad Anguissa e Osimhen che si sfideranno quest’oggi in Coppa d’Africa. Inoltre Natan, Oliveira e Meret sono infortunati mentre Zerbin si è appena trasferito al Monza quindi le scelte sono obbligate per il tecnico.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri