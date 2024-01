Napoli, parla De Laurentiis: “Per Osimhen Real, PSG o Premier. Su Zielinski all’Inter e Mourinho…”

All’uscita dall’assemblea in Lega Serie A, a Milano ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, trattando di temi caldi come il futuro di Osimhen e Zielinski, ma anche dei rumors riguardanti Mourinho.

Napoli, le dichiarazioni di De Laurentiis

Ai microfoni di Calciomercato.com si è espresso così su Osimhen: “Le parole? Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Sapevamo sarebbe andato al Real, al PSG o in Premier”, mentre su Zielinski ha dichiarato che se volesse rimanere lo accoglierebbe a braccia a aperte e che probabilmente all’Inter percepirebbe uno stipendio minore rispetto a Napoli. Un’ultima dichiarazione è stata fatta da parte del presidente dei partenopei su José Mourinho: “Non c’entra nulla col Napoli, il suo destino è fuori dall’Italia”.