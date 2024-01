Napoli, ADL pensa già al post Osimhen | Cinque nomi pronti a sostituirlo

Per cautelarsi sul possibile futuro attaccante, il Napoli ha già messo gli occhi su qualche profilo interessante tra cui: Boniface, David, Zirkzee, Sesko, Gimenez tutti giocatori dal costo molto elevato che giocano in europa, tra cui tutti hanno caratteristiche differenti a patto dei primi due che possono assomigliare per caratteristiche tecniche proprio ad Osimhen.

Napoli, le parole di ieri di Osimhen

Le dichiarazioni di Osimhen lasciano certamente una grande incertezza su chi sarà la punta offensiva del Napoli del prossimo anno, in un’intervista alla “CBS” aveva dichiarato così: “Quando sei uno dei migliori attaccanti del mondo ti aspetti questo tipo di notizie. Chiaramente l’EPL è la più grande, la migliore lega nel mondo. E per quanto mi riguarda, con il Napoli ho appena firmato un nuovo contratto, ho apprezzato il mio tempo lì, per tutto quello che è successo con la squadra e il resto. Alla fine della stagione ho già preso la mia decisione in testa, so cosa voglio fare nella mia carriera”.