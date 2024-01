Verso Lecce-Juventus, i convocati di Allegri: all’appello mancano due big

Allegri ha ribadito quest’oggi in conferenza stampa come la squadra stia bene e come bisognerà dare di più fino alla fine, a cominciare dalla sfida contro il Lecce, che per certi aspetti rappresenta un ostacolo. Per la gara di domani, il tecnico dovrà fare a meno di Chiesa e Rabiot anche se le alternative non si faranno di certo attendere.

Lecce-Juventus, i convocati:

Questa la lista completa: Szczesny , Pinsoglio , Perin , Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior