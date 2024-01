Juve, Allegri suona la carica: “A Lecce gara difficile. Su Rabiot e Chiesa…”

Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida di campionato che vedrà la Juve affrontare il Lecce, il tecnico dei bianconeri suona la carica, obiettivo metter pressione all’Inter capolista. Di seguito le parole dell’allenatore toscano come riportate da mediaset:

Come sta la squadra?

Abbiamo fatto un buon allenamento e una buona rifinitura. Assenti Rabiot per affaticamento al polpaccio e non voglio rischiarlo, e Chiesa che ha avuto un riacutizzarsi di un problema al ginocchio.

Quali caratteristiche del Lecce possono darvi fastidio?

Giocare a Lecce sono sempre partite difficili e scomode. I giallorossi creano e difendono molto bene, poi in casa vengono da quattro risultati utili di fila.

Come sta Kean? Può considerarsi in uscita?

Sta meglio e mi interessa come sta fisicamente. Sul fatto che sia in uscita o meno si è già espresso il ds Giuntoli e al mercato ci pensano loro.

La gestione degli esterni: Cambiaso a destra è la collocazione giusta?

La gerarchia non è scontata così come le posizioni. Cambiaso è cresciuto molto e può giocare anche da mezzala. Tecnicamente è sempre stato molto valido, ora è un giocatore importante.

Si può parlare di scudetto ora?

Non si deve parlare di niente. Dobbiamo vincere a Lecce che non è mai semplice, poi l’obiettivo numero uno è non prendere gol fuori casa visto che nelle ultime quattro trasferte lo abbiamo sempre preso. Noi cerchiamo punti per arrivare in Champions che resta il nostro obiettivo.