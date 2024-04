Verso Liverpool-Atalanta, statistiche e precedenti del match

Statistiche e precedenti in vista della sfida tra Liverpool e Atalanta valida per i quarti di finale di UEL, in programma giovedì alle 21.

La sfida tra Liverpool e Atalanta, valida per i quarti di finale d’Europa League, può regalare gol e spettacolo tra due squadre che fanno del gioco d’attacco il loro marchio di fabbrica. Chiaro che il livello delle due compagini sia differente, col Liverpool in corsa per il titolo in Premier League che può contare su un parco giocatori di primissimo livello, non solo per l’UEL ma anche per la Champions League. Sfortunata l’Atalanta nel sorteggio, che dovrà tentare l’impresa per passare il turno e continuare a sognare.

L’Atalanta ha scritto la storia ad Anfield, l’unica italiana a vincere in trasferta sia contro il Liverpool che contro l’Everton

Esiste già un precedente tra le due squadre e risale alla fase a gironi della Champions League 2020-21. Dopo aver perso per 5-0 in casa, gli orobici si sono poi vendicati espugnando Anfield con uno storico 2-0, festeggiato all’epoca quasi come un trofeo. Per una realtà come quella bergamasca imporsi in uno dei più illustri e storici templi del calcio è certamente un risultato epocale.

L’ultima partita dell’Atalanta in Europa League contro una squadra inglese risale invece al novembre 2017: fu una grande vittoria per 5-1 contro l’Everton nella trasferta di Goodison Park. L’Atalanta è così una delle sole tre squadre europee ad aver battuto entrambe le squadre di Liverpool in trasferta (le altre sono Benfica e Lione).