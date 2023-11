Dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, il Milan questa mattina è sceso in campo per preparare la sfida di martedì contro il Borussia Dortmund che sarà decisiva per il passaggio agli ottavi.

Verso Milan-Borussia Dortmund, torna Giroud

E’ prevista per domani alle ore 11 la rifinitura dei rossoneri di Pioli con successiva conferenza stampa (dell’allenatore con un calciatore) pre gara proprio in vista del match di martedì dove rientrerà Giroud al centro dell’attacco.