Verso Milan-Liverpool: Slot, c’è Chiesa | L’ex Juventus torna in Italia

Verso Milan-Liverpool, prima convocazione per Chiesa

Questi i convocati di Slot in vista della sfida di stasera a San Siro tra Milan e Liverpool. Chi tornerà in Italia e risulta tra i nomi dell’ex Feyenoord è Federico Chiesa, calciatore che potrà entrare a partita in corso nella sfida di Champions League.san

Verso Milan-Liverpool, i convocati: prima per Chiesa

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Jota, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Jaros, Kelleher, Alexander-Arnold, Quansah, Morton, Bradley.