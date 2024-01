Verso Milan-Roma, Josè Mourinho domani in conferenza stampa

Ultimo treno domenica per Milan e Roma, che si affrontano in un match scaccia crisi dopo la doppia uscita di Coppa. La prossima gara sarà spartiacque per le due squadre che rischiano tanto, Roma compresa, con la panchina di Josè Mourinho che infortuni a parte, diventa sempre più traballante.

Milan-Roma, parla Mou

E proprio visti i tanti argomenti, dalla sconfitta al derby fino al mercato, Josè Mourinho parlerà domani alle ore 11 in conferenza stampa per preparare la sfida di San Siro di domenica che dirà tanto ai giallorossi anche in ottica futuro visto che il prossimo anno il futuro dello Special One.