Verso Milan-Roma, le ultime da Trigoria | Recuperati Sanches e Spinazzola

Da Trigoria gli ultimi allenamenti della Roma in vista della gara contro il Milan di giovedì sera nel derby italiano di Europa League, hanno riscontrato i recuperi di diversi giocatori giallorossi tra cui Renato Sanches e Spinazzola.

Verso Milan-Roma, ancora out Azmoun

De Rossi con i rossoneri avrà tutta la squadra a disposizione, Kristensen e Smalling sono recuperati, l’unico indisponibile rimane Azmoun che ne avrà ancora per un pò prima di rientrare in gruppo con la squadra. Aouar che invece è rimasto assente nella sfida contro la Lazio per influenza, oggi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.