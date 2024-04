Verso Milan-Roma, statistiche e precedenti del match

Statistiche e precedenti della sfida tra Milan e Roma in vista dell'andata dei quarti di finale di UEL in programma per giovedì alle 21.

E’ tempo di derby europeo per Milan e Roma, che si affronteranno questo giovedì nell’andata dei quarti di finale di Europa League, a San Siro. Si preannuncia una partita tesa e tirata, col Milan che parte favorito ma che sa che la Roma in campo europeo è una bella gatta da pelare. La storia della sfida avvalora il pronostico positivo per il Milan, che anche nella stagione in corso ha battuto la Roma sia nella gara dell’Olimpico che in quella di San Siro.

Milan bestia nera della Roma | I rossoneri sono gli unici ad avere più vittorie sia a San Siro sia all’Olimpico

Infatti, il Milan è l’unica squadra del campionato di Serie A contro cui la Roma ha perso più partite di quante ne abbia vinte di fronte al suo pubblico. Le statistiche in casa per i giallorossi recitano 91 gare disputate tra le mura amiche, con 26 vittorie, 33 pareggi e 32 sconfitte.

A San Siro il dislivello è ancora più marcato: nelle 90 gare disputate in casa del Milan, i rossoneri hanno ottenuto 49 vittorie, a fronte delle 19 giallorosse e 22 pareggi. Insomma, il derby europeo parte con un leggero sbilanciamento, col Milan che dovrà far valere il proprio blasone e la superiorità dimostrata nelle ultime stagioni.

Chi vince diventa la favorita per la finale, De Rossi e Pioli lo sanno

Una gara difficile dunque per entrambe le squadre, probabilmente la sfida più complessa che poteva esser sorteggiata dall’urna di Nyon, ad eccezione del Liverpool, sia da una parte che dall’altra. La vincente della sfida potrebbe diventare in automatico la favorita per la finale e De Rossi e Pioli lo sanno.

Il Milan si gioca tanto, in una stagione andata non proprio come ci si aspettava: l’Europa League potrebbe esaltare un percorso iniziato con qualche difficoltà e che ora sembra invece netto, perentorio. Sono infatti 7 le vittorie consecutive nelle ultime 7 partite che attestano uno stato di forma importante dei rossoneri. La Roma da quando è arrivato De Rossi ha iniziato a macinare gioco e punti ma soprattutto ha ritrovato quella consapevolezza che l’aveva accompagnata nei percorsi europei, e ne avrà molto di bisogno a partire da giovedì.