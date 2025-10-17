Il tecnico dell‘Inter, Cristian Chivu, ha messo in chiaro un po’ di cose in vista del big match di domenica contro la Roma. Durante la conferenza stampa della vigilia della gara, ecco le parole del mister dei nerazzurri.

Verso Roma-Inter, Chivu: “Non so quando rientra Thuram”

Cristian Chivu non conferma che per Roma-Inter sarà Lautaro Martinez a guidare l’attacco dei nerazzurri sabato sera all’Olimpico nella sfida contro la capolista di Gasperini. Il tecnico mantiene un po’ tutti con l’incertezza della formazione. Il Toro, intanto, è rientrato dagli impegni con l’Argentina con un volo privato del club nerazzurro, giovedì il capitano era già alla Pinetina dove ha ripreso ad allenarsi, sfidando stanchezza e fuso orario.

In conferenza stampa, alla domanda su Sommer e Thuram, il tecnico afferma: “Sommer gioca, Thuram non so quando tornerà”. Poi, sulla Roma e su Gasperini, dichiara: “A Roma sono stati bravi a dare continuità al lavoro di Ranieri, Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo trovando equilibrio e solidità. Hanno un buon blocco difensivo e sanno leggere le situazioni. Bisogna essere lucidi e avere la forza di capire quelle che saranno le occasioni che ci concederanno. Dobbiamo essere svegli a capire i momenti e agire”.

Intanto da sabato per l’Inter parte un mini tour de force, con tre gare una dopo l’altra, al riguardo, il mister nerazzurro dice: “Mi aspetto di ripartire come abbiamo chiuso con la Cremonese, tra prestazione e grinta. Dobbiamo fare passi avanti e non tornare indietro, questo mi aspetto. Siamo consapevoli dell’importanza di ogni partita, ci interessa la nostra preparazione mentale e fisica per essere dominanti e fare la partita per poi rimanere aggrappati su tutti i fronti. Possiamo arrivare ovunque fino alla fine”.