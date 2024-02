Buone notizie per De Rossi, che intanto recupera Smalling e Renato Sanches

E’ attesa per domani alle 10.30 la conferenza stampa di Daniele De Rossi, che parlerà in vista della partita di sabato alle ore 18 in programma all’Olimpico. Tanti i temi trattati, dal modulo fino al ritorno di Serdan Azmoun.