Verso Roma-Inter, Inzaghi sorride | Il tecnico recupera Lautaro

Nella notte si è giocata la sfida tra Venezuela e Argentina valida per la nona giornata delle qualificazioni per il mondiale 2026, terminata 1-1. Un risultato che permette alla selezione di Scaloni di rimanere al primo posto della classifica del girone Sudamericano.

Inter, Lautaro in campo con l’Argentina ma..

L’Inter e i suoi tifosi sorridono: Come riportato da ‘Internews.it’ Lautaro Martinez è stato risparmiato per quasi la totalità del match contro il Venezuela dal c.t. Scaloni. La sfida tra le due nazionali sudamericane è iniziata con 30 minuti di ritardo a causa delle condizioni del terreno di gioco. Sospiro di sollievo quindi per tutto il mondo Inter che spera di riavere il capitano al massimo della forma per la difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma, programmata domenica 20 ottobre alle 20:45.