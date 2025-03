È iniziato al meglio il cammino di Tudor sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno battuto il Genoa e il prossimo match è la Roma all’Olimpico. Il tecnico dovrà fare i conti con gli infortuni, ma può sorridere per i giocatori ritrovati.

Verso Roma-Juve, Gatti fuori

E’ iniziata con una vittoria sul Genoa l’avventura di Igor Tudor da allenatore della Juventus, ma ora c’è da preparare la sfida di domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma, in cui il tecnico croato, dovrebbe riaccogliere tra i convocati Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Da valutare, invece, le condizioni di Federico Gatti, uscito per una contusione durante il match contro i liguri. Oggi si deciderà si deciderà se sottoporlo a esami strumentali per verificare con più precisione l’entità del problema e soprattutto gli eventuali tempi di recupero. La speranza è che non sia nulla di grave e che possa recuperare già per la Roma.