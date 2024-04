Verso Roma-Milan, una partita che vale una stagione

E’ quasi tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League che renderanno il verdetto sulle 4 semifinaliste della competizione. E tutti i riflettori sono puntati sul derby italiano, già acceso e piccante nelle aspettative e reso ancor più appassionato ed incerto dalla vittoria della Roma per 1-0 nella gara d’andata, a San Siro, grazie alla rete di Gianluca Mancini. La Roma si gioca il passaggio del turno davanti al proprio pubblico, per continuare a sognare e cercare di ripetere il cammino europeo delle ultime stagioni; il Milan, e il suo allenatore, vogliono uscire fuori dal clima pesante che si respira nell’ambiente rossonero e dare un significato alla stagione attraverso l’Europa League.

La Roma sulle ali dell’entusiasmo, il Milan con tutta la pressione del mondo

Ma come arrivano le due squadre alla sfida più importante della loro stagione? Entrambe nell’ultima giornata di campionato hanno concluso la propria partita sul risultato di parità, ma la Roma avrebbe dovuto giocare ancora 18 minuti più recupero nella sua sfida contro l’Udinese, interrotta per il malore di N’Dicka.

Il match non era iniziato bene per la squadra giallorossa, complice anche l’errore grossolano di Huijsen e qualche scelta di formazione un po’ azzardata da parte di De Rossi; ma l’inerzia nel secondo tempo sembrava totalmente invertita, soprattutto dopo l’ingresso di Dybala che aveva ravvivato l’offensiva giallorossa. Il bel gol di Lukaku, sbloccatosi da un digiuno in campionato che durava dalla sfida dell’U-Power Stadium del 2 marzo, restituisce serenità all’attaccante belga che ora è pronto per la sfida di giovedì, dopo l’ottima prestazione di San Siro.

Il Milan invece ha faticato e non poco a Reggio Emilia contro il Sassuolo, complice anche in questo caso il massiccio turnover scelto da Pioli nell’11 titolare. Solo i guizzi di Leao e la fragilità difensiva dei neroverdi ha permesso al Diavolo di acciuffare il pareggio.

Ma la settimana del Milan non lascia scampo: giovedì la Roma, con la necessità di recuperare il gol di svantaggio, e lunedì prossimo il derby contro l‘Inter, con la necessità di non perdere per non vedere i cugini festeggiare lo scudetto proprio davanti ai rivali di sempre. Milan che probabilmente andrà incontro a qualche accorgimento tattico nella sfida di giovedì, per sparigliare le carte e mettere in difficoltà l’impianto tattico della Roma, che dall’arrivo di De Rossi si è rivelato sempre molto efficace.

Ribaltato il pronostico dell’andata, ora è la Roma a partire favorita

Alla luce di ciò, è chiaro che la partita sarà più complessa per il Milan, che davanti alla bolgia dell’Olimpico dovrà vincere, e con due gol di scarto, per assicurarsi il passaggio del turno. La Roma, con due risultati su tre, giocherà una partita attenta, intelligente, e avrà 60.000 tifosi pronti a lottare per difendere il risultato dell’andata e portare a casa la qualificazione, come accaduto già in passato, con José Mourinho a fare da capopopolo e a rendere inespugnabile l’Olimpico. Chiaro che entrambe abbiano molto, moltissimo da da perdere.

Entrambe però vantano in rosa giocatori importantissimi, alcuni fuoriclasse che possono decidere le sorti di una partita da un momento all’altro, soprattutto in una sfida così tesa, così tirata, che potrebbe diventare anche sporca nella lotta per la qualificazione. Ed è proprio quello che dobbiamo aspettarci dalla partita di giovedì. Una notte intensa, appassionante, di sofferenza per entrambe le tifoserie, entrambe le squadre ed entrambi gli allenatori.

Roma-Milan si prospetta come un crocevia fondamentale nella stagione delle due squadre, un bivio che per una delle due si aprirà sulla via dell’oro, verso la semifinale di UEL e il sogno di poter alzare la coppa. La compagine sconfitta invece, dovrà fare i conti con sé stessa.

Che vinca il migliore!