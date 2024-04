Materazzi elogia Mourinho: “Il miglior tecnico che abbia mai avuto. Aveva già deciso per il Real Madrid”

Intervistato dal Times, Marco Materazzi è tornato a parlare di Zinedine Zidane e Josè Mourinho: “Non mi piace. Non rende giustizia a quella che è stata la mia carriera. Quell’episodio non sarebbe mai dovuto accadere. Nella tensione di quella finale di Berlino, tra i battibecchi e gli insulti, Zidane mi offrì la sua maglietta e io dissi di no, che preferivo sua sorella. Poi si voltò e reagì come tutti ricordano. Non ho mai più rivisto Zinedine”.

Materazzi: “Mi manca lo spogliatoio”

E poi ancora: “Ricondividere il campo con gente come Julio Cesar, Maicon, Zanetti, Lucio, Sneijder, Cambiasso, Figo o Diego Milito è un misto di felicità e nostalgia. Ciò che mi manca di più è lo spogliatoio. Quella sensazione di avere una famiglia fuori dalla tua, persone con cui vivi ogni giorno e con cui condividi tutto”.

Su Josè Mourinho: “Il miglior allenatore che ho avuto. Ero abituato a essere importante, a fare il capitano, ma con Mourinho ho cominciato a perdere importanza. Ma è stato onesto con me fin dal primo momento”. Ecco anche il racconto dell’addio, dopo la finale di Champions League vinta al Bernabeu: “Abbiamo pianto. Gli ho chiesto perché se ne andava, perché mi lasciava solo? Ero convinto che con Mourinho avremmo potuto continuare a vincere, magari non un’altra Champions League, ma altri titoli. Ma aveva già deciso di partire per il Real Madrid”.