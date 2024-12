Mercoledì i giallorossi scenderanno in campo contro la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia. In vista del match la Roma si prepara a Trigoria dove Ranieri allena la squadra.

Roma – Sampdoria, Parades presente all’allenamento

L’argentino – dopo aver smaltito l’influenza – è tornato in gruppo e potrebbe scendere in campo proprio contro i blucerchiati.Niente da fare invece, per Hummels e Cristante. Il centrocampista non può scendere in campo a causa della distorsione alla caviglia subita durante il match contro l’Atalanta.

Stesso discorso per Hummels che non ha ancora recuperato. Nonostante, alcune assenze la Roma si prepara per la Coppa Italia. I giallorossi puntano alla vittoria per riconquistare la fiducia dei tifosi dopo la sconfitta con il Como.