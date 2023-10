Dopo aver battuto 2-0 il Frosinone all’Olimpico nell’ultima giornata di Serie A, la Roma insegue il punteggio pieno nei gironi di Europa League. Il match contro il Servette, in programma questa sera alle 21, sembra abbastanza abbordabile per i ragazzi di Mourinho, e potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per dare fiducia e continuità alla squadra. Di fronte al proprio pubblico i giallorossi hanno infatti vinto le ultime cinque sfide europee e contro il Servette la striscia positiva può allungarsi.

Roma-Servette, i giallorossi chiamati alla vittoria

Per quel che concerne la formazione della Roma, ieri Mourinho in conferenza stampa ha affermato che non stravolgerà l’11 titolare, ma che cambierà “solo tre o quattro giocatori”. L’allenatore capitolino ci ha tenuto a precisare che non sarà facile affrontare gli svizzeri; la sua scelta di mantenere più o meno intatto lo scheletro degli 11 titolari, deriva dunque dal rispetto che l’allenatore portoghese nutre nei confronti del club svizzero e del suo allenatore. Il Servette, tra le altre cose, non sta attraversando un buon momento di forma, con sole 2 vittorie nelle prime 9 partite di campionato dove ha messo a segno 12 goal e subendone ben 15. Insomma, la Roma arriva al match da favoritissima, ma le competizioni europee