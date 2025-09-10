Verso Roma – Torino, Wesley in dubbio

Possibile infortunio per Wesley. Il classe 2003 giallorosso non è potuto scendere in campo durante la sfida tra Bolivia e Brasile a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Motivo per cui potrebbe saltare la prossima sfida di campionato contro il Torino.
Wesley, derby a rischio?
Non è ancora chiara la gravita del problema muscolare del calciatore, ma la Roma potrebbe non poter constare sul brasiliano anche per il derby. I giallorossi non possono far altro che aspettare i prossimi controlli per capire la disponibilità di Wesley.