Verso Roma – Torino, Wesley in dubbio

problemi alla coscia per il terzino giallorosso

Di
Vittorio Lippolis
-
2
serie a enilive 2025 2026: roma vs bologna
L’ESULTANZA DI WESLEY VINICIUS DOPO IL GOL ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Possibile infortunio per Wesley. Il classe 2003 giallorosso non è potuto scendere in campo durante la sfida tra Bolivia e Brasile a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Motivo per cui potrebbe saltare la prossima sfida di campionato contro il Torino.

Wesley, derby a rischio?

Non è ancora chiara la gravita del problema muscolare del calciatore, ma la Roma potrebbe non poter constare sul brasiliano anche per il derby. I giallorossi non possono far altro che aspettare i prossimi controlli per capire la disponibilità di Wesley.

