Verso Salernitana-Juventus, report sull’allenamento | E intanto arriva Cherubini dalla Roma

“Il 2024 è iniziato nel migliore modo possibile, con una straripante vittoria sulla Salernitana in Coppa Italia che è valsa l’accesso ai quarti di finale.

Ora, però, per la Juventus è già tempo di tornare in campo per pensare al campionato. Domenica 7 gennaio, infatti, i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta proprio contro la Salernitana. Il calendario ha messo nuovamente a confronto le due squadre, ma questa volta in palio ci saranno i tre punti. Al Training Center, dunque, la squadra si è divisa in gruppi: seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato in Coppa Italia, lavoro sul campo per gli altri con un focus sul possesso palla e sulla costruzione della manovra contro il pressing avversario, prima di chiudere la sessione con una partitella. Domani sarà già vigilia: Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all’Allianz Stadium alle ore 11:30. La diretta sarà disponibile su Juventus TV. Nel pomeriggio, dopo la seduta di allenamento la squadra partirà alla volta della Campania”.

Salernitana-Juventus, remake di Coppa Italia

E’ questo il report dell’allenamento sulla squadra bianconera in vista della partita contro la Salernitana, remake della sfida di ieri di Coppa Italia. E intanto sul mercato è in arrivo Cherubini, calciatore della Roma Primavera al posto di Huijsen, ceduto in prestito alla Roma.