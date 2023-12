Il Sassuolo ospiterà la Roma di José Mourinho domenica alle ore 18.00. La squadra capitolina dunque riscenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove non vince da ben cinque anni. I padroni di casa sono attualmente quattordicesimi in classifica, mentre i giallorossi occupano la quinta posizione.

Sassuolo-Roma | I numeri delle due squadre

Dall’inizio di questo campionato, secondo Vocegiallorossa.it, la Roma ha riportato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta, e ha ricavato sedici punti in totale. Per il momento solo l’Inter e la Juventus hanno fatto di meglio, con diciassette punti. Gli emiliani con la vittoria a Empoli, hanno interrotto una serie negativa fatta di tre ko e tre pareggi. Analizzando però i venti precedenti tra i due club in Serie A che si affronteranno domani, ci sono nove vittorie della Roma, nove pareggi e due trionfi del Sassuolo. Solo al Mapei i giallorossi hanno vinto cinque volte, riportando anche quattro pareggi e una sconfitta; non vincono in casa neroverde dal 20 maggio 2018.