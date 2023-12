Dopo il duro attacco alla squadra nel post gara della sfida contro il Servette, Josè Mourinho questo pomeriggio alle ore 15 parlerà in conferenza stampa a Trigoria dove analizzerà il match di domani sera alle 18 del Mapei contro il Sassuolo.

Verso Sassuolo-Roma, tocca ad Azmoun?

I giallorossi complici della trasferta in Svizzera devono ricaricare in fretta le batterie con Josè Mourinho che opterà diversi cambi visto che torneranno probabilmente dal 1′ Rui Patricio, Mancini, Spinazzola, Karsdorp e Azmoun, con Dybala che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.