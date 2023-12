Il Venezia capolista si prepara a ricevere l’Ascoli in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie B. Il Picchio di Fabrizio Castori, dopo il pareggio contro la Reggiana che ha permesso ai marchigiani di interrompere una serie di tre sconfitte, al momento occupa il quintultimo posto in classifica e si appresta a giocare con la squadra veneta allenata da Vanoli, reduce, invece, di quattro successi di fila.

Venezia-Ascoli | Le parole di Castori sulla gara

In vista dell’incontro Venezia-Ascoli, secondo quanto riportato da Tuttomercatowe.com, queste sono state le parole di Castori durante l’intervista di ieri: “Rispettiamo il Venezia, che sono bravi lo dice la classifica, ma non voglio enfatizzare troppo la cosa. Non ce l’ha ordinato il medico di perderla e faremo di tutto e di più, con le nostre armi e risorse, per battere le loro qualità: chiaramente loro sono lanciati con il vento in poppa, giocano in casa e vengono da quattro vittorie di fila, ma noi ce la giocheremo fino alla fine, il ritmo sarà fondamentale”.

Il tecnico ha poi concluso: “Cambiamenti drastici? Non mi piace cambiare in continuazione, dobbiamo creare un assetto, e per di più ho visto una squadra che ha fatto bene. Non andremo li a fare una passeggiata di salute, siamo convinti di poter fare risultato”.

Le probabili formazioni:

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertson; Pierini, Gytkjaer, Johnsen. Allenatore: Vanoli

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Gnahorè, Di Tacchio, Falasco; Masini; Mendes, Rodriguez. Allenatore: Castori