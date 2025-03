Verso Viktoria Plzen – Lazio, le scelte di Baroni

La Lazio si prepara agli ottavi di Europa League. Il club capitolino dovrà affrontare il Viktoria Plzen in trasferta. In vista del match il tecnico biancoceleste fa le prime scelte di formazione.

Viktoria Plzen – Lazio, i favoriti di Baroni

Il tecnico tra i pali dovrebbe confermare Mandas. Mentre per la difesa è prevista la coppia Gilot – Gila, considerando le condizioni di Romangoli. Per la fascia sinistra si conferma Nuno Tavares, per la destra Lazzari e in vantaggio su Marusic. Le chiavi delle mediana dovrebbero essere affidate a Rovella e Guendouzi. Sul fronte offensivo, Baroni opta per Zaccagni e Isaksen, con Dia a ricoprire il ruolo di trequartista e Tchaouna come punta.

Queste le prime scelte del tecnico della Lazio, per adesso però è ancora presto per parlare di probabili formazioni. Non resta dunque che aspettare i prossimi giorni per sapere quale sarà la formazione ufficiale dei biancocelesti.