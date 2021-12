Spaventoso incidente in F2, il video

Incidente da brividi in F2, al via della gara la monoposto del pilota Pourchaire rimane ferma in griglia, Enzo Fittipaldi non riesce ad evitare l’impatto e prende in pieno la vettura del collega. Entrambi i piloti estratti dalla rispettiva monoposto e trasferiti in ospedale. Danni agli arti inferiori per Fittipaldi, in corso esami strumentali. Grande spavento e brividi per i presenti.