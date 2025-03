Viktoria Plzen – Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria all’ultimo respiro ottenuta in casa del Milan in Serie A, la Lazio è partita alla volta della Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Baroni non rischia Zaccagni, che non è partito con la squadra a causa di un risentimento al polpaccio accusato proprio domenica sera: al suo posto pronto il sempreverde Pedro. Il tecnico biancoceleste recupera anche Romagnoli in difesa, pronto a completare il reparto arretrato formato da Gigot, con Lazzari e Tavares sulle fasce; a centrocampo Guendouzi e Rovella verso la conferma; Isaksen, Dia e Noslin pronti a completare l’attacco laziale oltre al già citato Pedro. Nel Viktoria Plzen il sorvegliato speciale è Rafiu Durosinmi, centravanti nigeriano autore di una doppietta nel play-off contro gli ungheresi del Ferencváros.

La partita, in programma il 6 marzo alla Doosan Aréna di Plzen, verrà trasmessa da Sky (canale 253) e sulla piattaforma NOW.

Viktoria Plzen – Lazio, le probabili formazioni:

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Markovic, Dweh Jemelka; Memic, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. All. Koubek

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni