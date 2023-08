Villareal-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

I blaugrana tornano in campo

Dopo i 4 punti conquistati, il Barcellona vuole altri 3 punti per cercare di prendersi la testa della classifica, gara dopo gara. Xavi lancia Gundogan in mezza al campo e Gavi e Fati dietro a Lewandowski. Solito 4-3-3 per Setien.

Probabili formazioni:

Villarreal (4-3-3): Jorgensen; Pedraza, Gabbia, Cuenca, Foyth; Baena, Parejo, Terrats; Brereton Diaz, Gerard Moreno, Sorloth. Allenatore: Setién

Barcellona (3-4-2-1): Ter Stegen; Christensen, Kounde, de Jong; Balde, Gundogan, Romeu, Yamal; Gavi, Fati; Lewandowski. Allenatore: Xavi

La gara andrà in onda su Dazn.