Viola opaco: il Como si impone al Franchi (0-2)

Vittoria d’oro del Como sul campo della Fiorentina. Una rete per tempo: al quarantesimo arriva il vantaggio di Diao e nella ripresa il raddoppio di Nico Paz. Lariani a 25 punti, con un vantaggio di cinque sulla zona rossa. Toscani sesti, fermi a 42.

Fiorentina – Como, la apre Diao

Buona partenza dei viola, subito vicini alla rete con Zaniolo, prima, e Gosens, poi. Dal quarto d’ora in poi cala la Fiorentina e alza i ritmi il Como, che riesce ad uscire con un buon palleggio. La difesa toscana regge fino al quarantesimo. Da una punizione in favore della Fiorentina arriva il vantaggio del Como: lancio di Caqueret, in profondità, per Diao, che brucia Ranieri e Cataldi, a battere De Gea in uscita.

Fiorentina – Como, crollo viola

Nella ripresa timida reazione della Fiorentina e poche occasioni da gol. Il Como mantiene il livello del primo tempo e al sessantaseiesimo arriva il raddoppio. Nico Paz la porta sul sinistro, da fuori area, e la mette dove De Gea non può arrivare. I viola si bloccano e non riescono a ripartire.