Il Pisa atteso dalla trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella

I nerazzurri devono riscattare la sconfitta contro il Pordenone, partita dominata ma un episodio ha deciso il match giocato a Trieste, Entella reduce dal pareggio di Castellammare.

QUI ENTELLA Nella sfida di lunedì non ci saranno né Coppolaro, né Crimi, entrambi espulsi nella lite scoppiata a inizio secondo tempo.Boscaglia dovrebbe schierare Contini in porta, in difesa De Col, Chiosa, Poli e Sala, a centrocampo Settembrini, Paolucci e Mazzitelli, Schenetti trequartista dietro alle punte De Luca e Morra.

QUI PISA L’ultima sconfitta ha fatto scivolare i nerazzurri al 10′ posto, a un punto di distacco dalla zona playoff. Per questo, il Pisa dovrà superare in fretta la sconfitta subita e ritrovare la giusta cattiveria in attacco, per cui D’Angelo potrebbe schierare Gori in porta, in difesa Birindelli, Varnier, Caracciolo e Lisi, a centrocampo Marin, de Vitis e Gucher, Minesso trequartista dietro alle punte Vido e Marconi.

Virtus Entella-Pisa, le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; G. De Luca, Morra.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Vamier, Caracciolo, Lisi; Marin, De Vitis, Gucher; Minesso; Vido, Marconi.