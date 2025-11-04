Vlahovic regala il pari alla Juve con lo Sporting (1-1)

La Juve trova il pari in Europa, con lo Sporting Vlahovic firma il pareggio in rimonta
IL TABELLINO
JUVENTUS-SPORTING CP 1-1
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (38′ st Adzic), Thuram (26′ st Kostic), Cambiaso; Conceiçao (26′ st Zhegrova), Yildiz (42′ st David); Vlahovic (38′ st Miretti). A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. All.: Spalletti.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (22′ st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (37′ st Alisson); Quenda (22′ st Catamo), Trincao, Gonçalves (37′ st Morita); Ioannidis (26′ st Suarez). A disp.: Virginia, Reis, Kochorashvili, Ribeiro, Ramos, Blopa, Mangas. All.: Rui Borges.
Arbitro: Siebert (Germania)
Marcatori: 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)
Ammoniti: Thuram, Cambiaso (J); Araujo, Gonçalves, Hjulmand (S)
Espulsi: nessuno