Il Tottenham di Mourinho vince e convince, in vetta nella Premier League

Kane e Son continuano a essere incontenibili, due gol per annientare l’Arsenal nel derby e far volare in testa il Tottenham di Mourinho. Il tecnico portoghese è tornato special, i numeri sono dalla sua parte, un Tottenham solido e spietato e primo posto in classifica (in attesa del posticipo del Liverpool) che fa sognare i propri supporters.