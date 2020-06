Volley, Biglino rinnova con la Sir Perugia

BIGLINO RADDOPPIA CON PERUGIA E CHIUDE IL REPARTO DEI CENTRALI

Il classe ’95 nativo di Alba trova l’accordo con la società anche per la prossima stagione e resta al PalaBarton andando a completare la batteria di posti tre che sarà a disposizione di Vital Heynen.

Le parole di Omar Biglino

“Sono contentissimo di aver rinnovato e di proseguire e portare a termine quello che quest’anno è stato purtroppo lasciato in sospeso. Anzi, il motivo principale della scelta di rimanere è proprio questo, volevo vivere un anno completo dal primo all’ultimo giorno in un top team come la Sir, un’esperienza che volevo fare. Sono felice che la società mi abbia confermato, non era una cosa scontata e mi fa molto piacere. A Perugia mi sono trovato molto bene l’anno scorso, sia con la società, sia con i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte dal primo giorno in cui sono arrivato. E poi ho un ottimo rapporto con lo staff tecnico e con i compagni. Ho legato tantissimo con quasi tutti i ragazzi e sono certo che sarà così anche con i nuovi arrivati. Devo dire che non vedo l’ora di ricominciare. Questi mesi senza pallavolo sono stati lunghissimi ed ho bisogno di rivedere il PalaBarton e soprattutto spero di vederlo prima possibile pieno di tifosi”.

credits: “Sir Safety Perugia”