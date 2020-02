Volley Coppa Italia, Civitanova-Perugia-Modena 3-2

Volley Coppa Italia Civitanova Perugia | C’è Ricci in campo in coppia con Podrascanin al fischio d’inizio. Subito due per Leon (0-2) e poi due per Juantorena (2-2). Ace di Simon (3-2). Ace anche per De Cecco (3-4). Nuovo capovolgimento con il muro di Simon ed il contrattacco di Juantorena (10-8). Atanasijevic pareggia subito (10-10). Muro di Podrascanin (11-12). Doppio ace di Leon (12-15). Torna a contatto Civitanova (16-17). Perugia torna a +3 dopo l’errore da Kovar (19-22). Smash di Leon (19-23). Muro di Atanasijevic, set point Perugia (20-24). Super attacco di Lanza che manda le squadre al cambio di campo (21-25).

Parte forte Civitanova in avvio di seconda frazione (2-0). Out Leal e parità (4-4). Invasione Lube e sorpasso Sir (4-5). Grande equilibrio con Podrascanin a segno in primo tempo (9-10). Civitanova capovolge con il muro di Leal e l’attacco out di Atanasijevic (13-11). Ancora un break per la Lube con Juantorena (15-12). Leal mantiene le distanze (18-15). Out Rychlicki, Perugia a -1 (19-18). Il muro di Ricci pareggia (21-21). Contrattacco di Leon (21-22). Juantorena riporta avanti i suoi (23-22). Atanasijevic pareggia (23-23). Attacco di Juantorena, set point Civitanova (24-23). Muro di Anzani e parità (25-23).

Vantaggio Perugia nella fase iniziale del terzo parziale con Leon (1-2). Atanasijevic (4-5). Contrattacco di Leon (7-9). Ace di Leon (8-11). Il muro di Simon accorcia subito (10-11), il maniout di Lanza ristabilisce (10-13). Leal non ci sta (12-13). Muro di Simon e parità (13-13). Ancora Simon a muro, Civitanova avanti (14-13). Juantorena ed errore di Ricci per il +3 Lube (18-15). Ace di Ricci (18-17). La lube torna a +3 (22-19). Ace di Diamantini (23-19). Entra Plotnytskyi ed accorcia (23-21). Muro di Atanasijevic (23-22). Fuori il servizio di Russo, set point Civitanova (24-22). Ricci in primo tempo (24-23). Chiude Juantorena (25-23).

Russo e Ricci al centro con Plotnytskyi in banda per Heynen. Proprio Russo per il 2-3. Juantorena capovolge (4-3). Maniout di Atanasijevic (5-6). Ricci in primo tempo, poi muro di Russo (8-10). Juantorena pareggia (10-10). Ace di Leon, poi muro di Atanasijevic (11-14). Ace di Leal, poi Simon ed è parità (15-15). Ancora Simon a muro e vantaggio Civitanova (16-15). Leon con il contrattacco del sorpasso (19-20). Ace di De Cecco (19-21). Diagonale di Atanasijevic (20-22). Due di Leal e parità (22-22). Ancora Leal (23-22). Match point Lube (24-22). Russo e Plotnytskyi portano il set ai vantaggi (24-24). Atanasijevic sotto rete (25-24). Leal da posto quattro (25-25). Fuori per un soffio Juantorena (25-26). Out anche Atanasijevic dai nove metri (26-26). Maniout di Juantorena, ancora match point Civitanova (27-26). In rete la battuta di Simon (27-27). Quattro tocchi Lube (27-28). Juantorena pareggia (28-28). Rychlicki e ancora match point Civotanova (29-28). Atanasijevic insacca il pallone (29-29). Muro di Diamantini (30-29). A terra Leon (30-30). Primo tempo di Diamantini (31-30). Leon al terzo tentativo (31-31). Fuori Leon con la battuta (32-31). In rete anche Rychlicki (32-32). Leal (33-32). Maniout di Atanasijevic (33-33). Ancora Juantorena (34-33). In rete Simon (34-34). Leon in contrattacco (34-35). Il muro di Perugia, si va al tie break (34-36).

Subito ace di Simon (1-0). Fuori Leon, break Civitanova (3-1). Leal mantiene le distanze e poi allunga con il muro (6-3). Ancora muro con Simon (7-3). Si gira 8-4. Out il servizio di Plotnytskyi (10-6). Diamantini (12-8). In rete il servizio di Leon (13-9). Rychlicki ed è match point Civitanova (14-9). Leal fa alzare la coppa alla Lube (15-10).

Il Tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2

Parziali: 21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bruno 2, Rychlicki 13, Simon 15, Anzani 5, Juantorena 28, Leal 23, Balaso (libero), Kovar, D’Hulst, Massari, Diamantini 7, Bieniek 1. N.e.: Ghafour, Marchisio (libero). Allenatore. De Giorgio, vice allenatore: Giolito.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3, Atanasijevic 18, Ricci 4, Podrascanin 9, Leon 30, Lanza 8, Colaci (libero), Zhukouski, Plotnytskyi 7, Taht, Russo 5, Piccinelli. N.e.: Hoogendoorn, Biglino (libero). Allenatore: Heynen, vice allenatore: Fontana.

Arbitri: Giorgio Gnani – Stefano Cesare

LE CIFRE – CIVITANOVA: 26 b.s., 6 ace, 52% ric. pos., 25% ric. prf., 58% att., 14 muri. PERUGIA: 20 b.s., 7 ace, 51% ric. pos., 27% ric. prf., 49% att., 11 muri.