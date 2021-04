In preparazione gara 1 per la serie di finale scudetto tra Sir e Lube



Al via domani pomeriggio alle 17.30 (diretta tv RAI Sport) la serie di finale playoff tra Sir Safety Conad Perugia contro Cucine Lube Civitanova per lo scudetto 2020/2021. Gara 1 in programma al PalaBarton per la serie al meglio di cinque.

Tornano in campo i Block Devils, dopo dieci giorni esatti dall’ultima volta (era gara 3 di semifinale con Monza), arrivati con merito all’ultimo atto della Superlega e pronti a giocarsi tutte le proprie carte per mettere in bacheca l’ambito trofeo.

Domani in mattinata ultimo allenamento pregara per i bianconeri che con lo staff tecnico sistemeranno gli ultimi accorgimenti ed i ragazzi che proveranno le ultime situazioni di gioco.

Si contendono il tricolore le due squadre che hanno dimostrato, durante la stagione, maggiore continuità di rendimento e di prestazioni e non è un caso che, in ambito nazionale, Perugia-Civitanova sia stata la finale

Ben quarantanove i precedenti tra le due formazioni con ventiquattro vittorie della Sir Safety Conad Perugia e venticinque successi della Cucine Lube Civitanova. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già 6 volte: nella finale della Supercoppa Italiana (vittoria di Perugia al tie break), due volte nella regular season di Superlega (vittoria al tie break di Civitanova a Perugia e vittoria al tie break di Perugia a Civitanova), due volte nella Pool B di Champions League (vittoria 3-1 di Civitanova nella bolla di Tours, vittoria 3-0 di Perugia nella bolla del PalaBarton) ed in finale di Coppa Italia (vittoria di Civitanova 3-1).



Probabili formazioni

Sir Safety Conad Perugia: Travica-Ter Horst, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Juantorena-Leal, Balaso libero. All. Blengini.

Arbitri: Mauro Goitre – Alessandro Tanasi