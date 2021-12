Volley, mondiali per club: Conegliano si gioca la difesa del titolo. Il programma e gli orari TV

Le venete campionesse in carica ad Ankara per difendere il titolo

Mercoledì 15 dicembre dà il via al Mondiale per Club 2021 di volley femminile.

Il torneo vedrà impegnate 6 squadre: le brasiliane Praia Clube e Minas, prima e seconda del campionato sudamericano, l’ Imoco Conegliano e il Vakifbank Istanbul, prima e seconda della Champions League europea, l’ Altay Volley, squadra kazaka campione d’Asia e infine il Fenerbahçe in qualità di società organizzatrice.

Le gialloblu di Conegliano, campionesse d”Italia, d’Europa e del mondo arrivano da super favorite dopo due stagioni di livello sensazionale e 720 giorni senza sconfitte. La pressione sulle pantere è però ai massimi livelli e la sconfitta contro Firenze ha dimostrato che sono ancora capaci di perdere. Bisognerà dunque non sottovalutare le avversarie se Egonu e compagne vorranno riconfermarsi sul tetto del mondo.

La formula del torneo

La prima fase del torneo è composta da due gironi all’italiana così suddivisi:

Girone A Girone B Praia Clube Minas Imoco Altay Fenerbahçe VakıfBank

Le prime due di ciascun girone disputeranno le semifinali. Le perdenti si affronteranno nella finale per il 3° posto mentre le vincenti si contenderanno il titolo al Başkent Voleybol Salonu di Ankara Domenica 19 dicembre alle 16:30.

Il programma e come vederlo in TV

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE:

13.00 Minas Tenis Clube vs Altay

16.30 Carraro Imoco Conegliano vs Fenerbahce Opet Istanbul (diretta su SkySport Uno)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE:

13.00 VakifBank Istanbul vs Altay

16.30 Dentil Praia Clube vs Fenerbahce Opet Istanbul

VENERDÌ 17 DICEMBRE:

13.00 Carraro Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube (diretta su SkySport Arena)

16.30 Minas Tenis Clube vs VakifBank Istanbul

SABATO 18 DICEMBRE:

13.00 Semifinale 1 (diretta SkySport)

16.30 Semifinale 2 (diretta SkySport)

DOMENICA 19 DICEMBRE:

13.00 Finale per il terzo posto

16.30 Finale Mondiale per Club 2021 (diretta SkySport)

Le partite indicate saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati SkyGo, e Now TV, mentre l‘intero evento sarà disponibile per i possessori di abbonamento Volleyball World TV.