Nuovo scontro tra Lube e Sir, tre giorni dopo la finale di Coppa Italia – che ha visto la Lube vincente. Le due formazioni si affronteranno nella penultima di campionato e l’obiettivo è il primo posto in regular season, con i Block Devils determinati a mantenere le tre lunghezze di vantaggio.

Il match Civitanova-Perugia



I Block Devils sono pronti a rialzarsi dopo la sconfitta di domenica nella finale di Coppa Italia, tuffandosi nel campionato con la sfida in trasferta di domani alle 18, ancora contro la Cucine Lube Civitanova. Necessaria la vittoria per i Block Devils che manterrebbero il vantaggio prima dell’ultima giornata.

L’allenatore Heynen è pronto a una partita difficile, dopo che domenica Civitanova ha dimostrato la propria superiorità. “Il nostro obiettivo in campionato è quello di chiudere al primo posto, se vogliamo farlo dobbiamo cercare di vincere o comunque fare almeno due set, perciò io e la squadra dobbiamo trovare soluzioni per cercare di giocare con più equilibrio. A Bologna in semifinale contro Trento la squadra si è espressa ad altissimo livello, il giorno dopo meno. Abbiamo degli alti e bassi che dobbiamo stabilizzare” queste le parole del tecnico.



Nel match si sfideranno quattro ex, due per formazione. Tra i giocatori di Perugia figurano Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013 e Fabio Ricci, nel settore giovanile di Civitanova nella stagione 2012-2013. Mentre nella formazione marchigiana ci sono Luciano De Cecco e Simone Anzani, rispettivamente passati dalla Sir tra il 2014 e il 2020 e nella stagione 2017-2018.



Le due squadre si sono già affrontate cinquantuno volte (quarantasette in campo nazionale e quattro in ambito continentale), venticinque le vittorie della Sir Safety (di cui tre in Champions) e ventisei per la Lube.







Le probabili formazioni:



CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Massimo Florian – Umberto Zanussi

Sarà possibile seguire il match in diretta su RAI Sport dalle 18.00 oltre che sui canali social della Sir Safery Perugia e su Umbria Radio.