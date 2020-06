Basket LBA, è ufficiale la Vuelle Pesaro resta in Serie A

La Vuelle Pesaro resta in Serie A

La Vuelle Pesaro giocherà nel campionato di basket di Serie A anche nella prossima stagione. Lo ha comunicato in una nota la stessa società marchigiana, al termine di una giornata convulsa chiusa con una conferenza stampa.

Vuelle Pesaro: le parole di Amadori e Ario Costa

“E’ stata una decisione molto difficile, sette giorni fa la percentuale era 80% per l’A2 e il resto per l’A1 – commenta Luciano Amadori, presidente del Consorzio Pesaro Basket – siamo stati qui tante ore a trovare il modo per rimanere nel massimo campionato. Ringrazio tutti i consorziati, in questo momento di difficoltà ritrovare la forza di restare è stata una cosa importante di cui rimanere fieri”. “Sarà un’altra stagione difficilissima, tutti quanti con l’obiettivo di vincere le partite, che è una cosa bellissima, ma anche vincere la partita dei numeri e della serietà”, commenta il presidente della Vuelle Ario Costa.