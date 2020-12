Wanda Nara, notte d’amore con Diego Armando Maradona

In Argentina nuove notizie shock su Wanda Nara, si torna a parlare della presunta storia tra lady Icardi e Maradona, un flirt che ci sarebbe stato anni fa. A rilanciare la vicenda è Mirtha Legrand che in un’intervista a La Nacion rivela: “Fui testimone uditiva del loro incontro. Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse “Perché non mi inviti nel tuo programma?”. Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire»”, ricorda la Legrand.

Secondo quanto riportato da La Nacion l’attuale moglie di Icardi e l’ex idolo del Napoli avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza adiacente a quella della Legrand, impedendole di prendere sonno: “Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro”.