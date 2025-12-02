Barcellona- Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Barcellona nell’ultimo turno di campionato è tornato in testa alla Liga, ed in questo 19° turno con una vittoria potrebbe andare momentaneamente a +4 dal Real Madrid che è stato fermato dal Girona. Contro l’Atletico Madrid saranno assenti Ter Stegen,Gavi, Fermi Lopez, mentre Ronald Araujio è in forse, torna titolare De Jong. Il Cholo Simeone deve rinunciare a Le Normand e Marcos Llorente, Julian Alvarez favorito come titolare dal 1′.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. All: Flick.

Atletico Madrid (4-1-4-1): Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Koke; Simeone, Barrios, Gallagher, Baena; Alvarez. All: Simeone.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita di Liga tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma questa sera a partire dalle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, e in differita a partire dalle 23:30 su Canale 5.