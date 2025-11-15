Champions, il termometro delle italiane: chi è davvero da ottavi

Il cammino delle italiane in Champions League è un mosaico di emozioni contrastanti: l’Inter detta il passo con autorità, l’Atalanta si aggrappa al suo spirito battagliero, mentre Napoli e Juventus arrancano tra dubbi e rincorse. A metà della fase a gironi, il bilancio è tutt’altro che uniforme: quattro squadre, quattro destini ancora da scrivere, con l’Europa che non aspetta nessuno.

Ma l’Europa non vive mai da sola. Tutte le italiane impegnate in Champions devono fare i conti anche con una Serie A che corre, tra big match e incastri di calendario. E spesso è proprio dal campionato che arrivano i segnali più chiari sullo stato di forma delle squadre.

L’Inter si conferma la più solida del gruppo: dopo quattro giornate ha messo in fila quattro vittorie e consolida il terzo posto nel girone unico, ormai a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi. L’ultima vittoria sul campo del Kairat Almaty ha confermato la maturità del gruppo di Cristian Chivu, capace di gestire ogni contesto con freddezza e qualità. Anche in Serie A la musica è la stessa: i nerazzurri viaggiano da capolista, senza distacco dalle avversarie, ma con una continuità che pochi in Europa possono vantare. Una squadra completa, che sembra finalmente aver trovato il giusto equilibrio tra ambizione e concretezza.

A Bergamo, invece, è tempo di transizione. L’Atalanta vive settimane agitate: dopo l’ultima pesante sconfitta in campionato, la società ha deciso di voltare pagina e affidarsi a Raffaele Palladino per cambiare marcia. L’ultima prestazione della squadra in Europa ha mostrato sprazzi di quella grinta che ha reso grande la Dea, ma la stabilità resta un obiettivo lontano. Anche in Serie A la squadra si muove tra alti e bassi, alternando prove convincenti a cadute inattese. La qualità c’è, ma serve continuità: il calendario non aspetta e la doppia sfida campionato–Champions rischia di pesare.

Più complicata la situazione del Napoli, fermato da uno 0-0 interno contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, devono vincere almeno due delle ultime quattro gare europee per garantirsi i playoff. In Serie A, la squadra di Conte fatica a ritrovare lo smalto dello scorso anno: il gioco non è più fluido e la fiducia sembra vacillare. La Champions può essere il trampolino per ritrovarsi, ma anche un rischio se i risultati non arrivano in fretta.

Chi invece non decolla è la Juventus. In Europa non è ancora arrivata una vittoria, e il pareggio con lo Sporting Lisbona lascia più interrogativi che certezze. Anche in Serie A il rendimento è altalenante: i bianconeri si aggrappano ai colpi dei singoli, ma la manovra resta prevedibile. Spalletti, neopromosso alla guida della squadra, chiede pazienza, ma il tempo stringe. Senza un cambio di passo, il rischio di un’uscita anticipata dalla Champions è concreto.

Ricordiamo, del resto, che con il nuovo format introdotto dalla UEFA nel 2024, ogni punto pesa doppio. Le prime otto vanno direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto ai playoff: margini di errore ridotti al minimo. Anche sul fronte delle scommesse Champions League l’incertezza delle italiane rende tutto più imprevedibile, con quote in continuo movimento che danno ulteriore conferma della poca stabilità attuale.

Il doppio fronte, del resto, mette alla prova la profondità delle rose e la tenuta mentale. Finora solo l’Inter sembra in grado di reggere con continuità entrambe le competizioni. Napoli e Juventus devono ritrovare compattezza e identità, mentre l’Atalanta è chiamata a trasformare la propria intensità in punti pesanti.

Solo le prossime settimane sapranno dirci se le italiane sapranno trasformare il potenziale in risultati, o se l’Europa continuerà a essere uno specchio impietoso delle loro contraddizioni domestiche.