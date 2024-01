West Ham-Brighton, le ultimissime sulle formazioni

Brighton di De Zerbi ospita il West Ham di Moyes, questa sera alle 20.30. Il tecnico italiano opta per il 4-2-3-1. Difesa affidata al quartetto composto da Hinshelwood, van Hecke, Dunk e Igor. In mediana Gilmour e Milner, alle spalle di Buonanotte, Gross e Joao Pedro sulla trequarti. In avanti il solo Welbeck.

Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Mavropanos, Ogbonna, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Kudus, Ward-Prowse, Paquetá; Bowen. All. Moyes.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Igor; Gilmour, Milner; Buonanotte, Gross, Joao Pedro; Welbeck. All. De Zerbi.